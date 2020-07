Harry e Meghan traslocano anche nel museo delle cere

(Fotogramma)

Harry e Meghan 'se ne vanno' dal museo delle cere di Madame Tussauds a Londra, più o meno. La decisione di abbandonare lo status di reali, annunciata ieri dalla coppia, ha avuto effetti sulla collocazione delle statue presenti nel celebre museo. Harry e Meghan, fino ad oggi accanto alla regina e al principe Filippo, sono stati spostati e ora non sono più nell'area riservata alla famiglia reale. La regina Elisabetta e il principe hanno alla propria sinistra William e Kate.

A destra, ora, c'è un vuoto. "Come il resto del mondo, stiamo reagendo alla notizia sorprendente relativa al passo indietro del duca e della duchessa del Sussex", dice Steve Davies, general manager del museo Madame Tussauds London, come riporta The Sun. "Da oggi, le statue di Meghan e Harry non saranno più nel nostro set della famiglia reale. Ovviamente, essendo molto popolari e amati, rimarranno un importante attrazione nel museo in attesa di vedere cosa riserva il futuro per loro".