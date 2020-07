"Regalo 8 milioni di euro ai miei follower"

(Afp)

"Regalo 1 miliardo di yen a 1000 follower". Il magnate giapponese Yusaku Maezawa ha dato il via ad "un esperimento sociale", che prevede la donazione di 1 miliardo di yen -circa 8,2 milioni di euro- a 1000 follower, che avranno la fortuna di dividersi la somma. I destinatari del bonifico verranno scelti in maniera casuale, a quanto pare. L'unico requisito è costituito dal retweet del messaggio che contiene l'offerta. Maezawa, a quanto pare, intende anche interessarsi al modo in cui verranno spesi i soldi e vuole verificare, alla fine, se il denaro 'piovuto su Twitter' possa contribuire a rendere i 1000 follower più felici.

Il magnate già un anno fa aveva prodotto un altro esperimento, anche se in scala ridotta, offrendo 1 milione di yen a 100 follower. Stavolta la somma in ballo è molto più alta e la platea di beneficiari è più ampia. Il Japan Times, però, sottolinea le reazioni critiche di molti utenti. Maezawa è definito da molti un 'attention seeker', un soggetto alla ricerca spasmodica di attenzione. E a molti non è sfuggito che, tra i messaggi del generoso miliardario, ci siano anche suggerimenti non proprio disinteressati a seguire il suo canale YouTube.