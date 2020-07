Royal Family 'ferita' dall'annuncio di Harry e Meghan

(IPA/Fotogramma)

Una scelta non indolore. Dopo l'annuncio di Harry e Meghan, che hanno comunicato l'intenzione di rinunciare allo status di membri 'senior' nella Royal Family, sembra che la stessa famiglia reale si sia detta "ferita" dalla decisione. E' quanto riporta la Bbc, aggiungendo che tale sentimento rivelerebbe come il duca e duchessa del Sussex non abbiano consultato in merito alcun membro anziano della famiglia.

Secondo quanto si legge ancora sulla testata britannica, infatti, i colloqui sul futuro della coppia sarebbero stati solamente "nelle fasi iniziali".