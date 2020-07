Messico, 12enne spara a maestra e si toglie la vita

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un ragazzino di dodici anni ha ucciso la maestra e si è suicidato in una scuola a Torreon del nord del Messico. Sono rimasti feriti un maestro e cinque alunni, due dei quali sono gravi, riferisce il quotidiano messicano Milenio. Secondo il sindaco, Jorge Zormeno, il ragazzino era in possesso di due armi. Le autorità stanno cercando di rintracciare i genitori del dodicenne, che viveva con la nonna.

La tragedia è avvenuta attorno alle 8.30 del mattino al Collegio Cervantes, una rinomata scuola privata di Torrejon. Secondo una prima ricostruzione del governatore dello stato di Coahuila, Miguel Angel Riquelme, citata da El Pais, il ragazzino aveva chiesto di andare in bagno e la maestra, non vedendolo tornare, è andata a cercarlo. Quando la donna lo ha visto con due pistole ha chiesto al ragazzino cosa stesse facendo e lui ha aperto il fuoco. La donna aveva 50 anni e si chiamava Maria Sanz Medina. Al momento non è chiaro cosa abbia spinto il ragazzino, che viene descritto come un bravo alunno che non mostrava problemi. Secondo il governatore potrebbe essere stato influenzato da un videogioco. Non è neanche chiaro come il dodicenne si sia procurato le pistole.