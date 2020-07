Ridisegna la 'Bella addormentata' per chiederla in sposa

Oltre 2 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore per la proposta di matrimonio più 'favolosa' che si sia mai vista. È quella realizzata e documentata con un video da Lee Loechler, videomaker che per stupire la sua amata e strapparle un sì ha lavorato per sei mesi "affiancato da un illustratore", per ridisegnare il finale del cartoon Disney preferito dalla sua ragazza: 'La bella addormentata nel bosco'. Dopo il bacio del vero amore principe e bella addormentata assumono d'incanto le sembianze di Lee della sua principessa. E lui dallo schermo, sfoderando una scatolina con l'anello la chiede in sposa.

"Non capita tutti i giorni di chiedere di sposarti alla tua ragazza del liceo", scrive Loechler nella didascalia del video pubblicato su Youtube che immortala la proposta fatta il 30 dicembre scorso in un piccolo cinema pieno di amici e parenti e subito diventato virale.