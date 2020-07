Harry e Meghan, il trasloco con Ikea

(IPA/FOTOGRAMMA)

"Meghan, Harry. Vi capiamo, siamo fatti per cambiare". Ikea partecipa con ironia - e utilizzando la frase del suo claim - al 'divorzio' del duca e della duchessa dalla Famiglia Reale, postando sui social l'immagine di uno dei suoi cartoni da imballaggio marroni 'Jättene', accompagnata dalla frase "il trasloco è una fatica reale per tutti".



Giovedì, dopo l'annuncio dell'intenzione di rinunciare allo status di membri 'senior', la Royal Family si è detta "ferita" dalla decisione, così come riportato dalla Bbc. E intanto, sulla scelta della coppia, tra social e tabloid, ognuno partecipa in qualche modo alla vicenda.