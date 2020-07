Afghanistan, uccisi due militari Usa della missione Nato

Immagine d'archivio (Xinhua)

Almeno due militari Usa della missione Nato in Afghanistan sono rimasti uccisi e altri due feriti, quando un ordigno rudimentale è esploso al passaggio del mezzo sul quale stavano viaggiando, nella provincia meridionale di Kandahar. A darne notizia, in un comunicato, è la missione Nato 'Resolute Support'. L'attacco è stato rivendicato dai talebani attraverso il portavoce Qari Yosuf Ahmadi. Lo scorso anno sono stati almeno 20 i militari Usa caduti in Afghanistan, secondo le cifre fornite dall'Alleanza Atlantica.