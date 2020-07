Polmonite misteriosa, primo morto in Cina

Immagine di repertorio (Xinhua)

Un uomo di 61 anni è il primo morto in Cina per una polmonite causata da un virus non ancora identificato nella città di Wuhan, nel centro del Paese, mentre altre sette risultano in condizioni critiche. Lo hanno riferito le autorità sanitarie di Wuhan sul loro sito Internet. In tutto sono 41 le persone alle quali è stata diagnosticata la patologia e che risultano ricoverate. La causa, riferiscono i sanitari locali, è un nuovo tipo di coronavirus.

La prima vittima dell'epidemia iniziata a dicembre era un cliente abituale del mercato del pesce e gli erano stati precedentemente diagnosticati tumori addominali e malattie epatiche croniche, come ha detto l'autorità sanitaria.