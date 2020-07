Malta, Abela nuovo premier

(Afp)

Robert Abela è stato eletto questa domenica come nuovo leader del Partito laburista di Malta, diventando quindi primo ministro dopo le dimissioni di Joseph Muscat.

Muscat ha annunciato nelle scorse settimane le proprie dimissioni, dopo essere stato travolto dalle polemiche legate al coinvolgimento del suo capo di gabinetto, Keith Schembri, nell'indagine sull'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

In lizza per la successione c'erano Abela e il vicepremier Chris Fearne.