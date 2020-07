Pedofilia, Pell trasferito in carcere di massima sicurezza

(Afp)

Il cardinale australiano George Pell, ex ministro delle Finanze del Vaticano, in carcere in Australia con l'accusa di abusi su due chierichetti, è stato trasferito dal carcere di Melbourne.

Pell, in particolare, come riporta il sito para-vaticano 'Il Sismografo', è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza nello stato del Victoria, dopo che un drone è stato visto volare da un visitatore vicino al giardino nei pressi della prigione.