Harry e Meghan, il principe Filippo "furioso"

Il principe Filippo sarebbe "furioso" per il comportamento del nipote Harry. Il 98enne consorte della Regina Elisabetta non sarà presente al vertice di Sandringham nel quale si discuterà del futuro status dei Duchi di Sussex, anzi è stato fotografato mentre veniva portato in macchina fuori dal castello, dove ha trascorso gran parte del tempo dopo che è stato dimesso dall'ospedale prima di Natale, scrive the Sun.

Secondo fonti citate dal tabloid, il principe si sente "profondamente ferito". E non ha nascosto i suoi sentimenti alla Regina, accusando Harry e Meghan di "mancanza di rispetto" e dicendo di essere "stufo" del loro comportamento. "La sua principale preoccupazione è l'impatto che ciò sta avendo sulla Regina - riferisce la fonte - gran parte dell'arrabbiatura di Filippo deriva dal vedere il turbamento di Sua maestà".