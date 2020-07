Libia, Luttwak: "Italia ha la capacità militare per dominarla"

(Fotogramma)

Le forze armate italiane "potrebbero suonarle sia all'Iran che alla Turchia". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Libero', è il politologo americano Edward Luttwak. "I Paesi europei le armi le hanno, e le sanno pure usare. Le stesse Forze Armate italiane potrebbero suonarle sia all’Iran che alla Turchia. Ma per usare una forza militare al servizio dell’interesse nazionale bisogna avere coesione nazionale. L’Italia ha la capacità militare per dominare la Libia: le basterebbe spostarvi le truppe che ha ora in Kosovo o in Afghanistan. Ma non ha la coesione politica per farlo. Il potere di ogni Stato dipende dalla sua capacità militare ed economica, moltiplicata per la coesione nazionale necessaria a utilizzarla. Mille portaerei per zero coesione fanno zero".