Nordcorea, Usa pronti a riprendere colloqui su nucleare

Gli Stati Uniti si sono attivati per contattare "attraverso diversi canali" la Corea del nord al fine di far ripartire i colloqui sulla denuclearizzazione, in fase di stallo. Ad annunciarlo il Consigliere per la sicurezza nazionale americano, Robert O'Brien. In un'intervista concessa alla pubblicazione online Axios O'Brien si è quindi detto ottimista sulla strada da percorrere in futuro, osservando come la Corea del nord si sia astenuta dal tradurre in pratica la minaccia di fare "un regalo di Natale" agli Stati Uniti, sotto forma di qualche provocazione. "Ci siamo attivati per contattare i Nordcoreani per far loro sapere che vorremmo portare avanti i negoziati a Stoccolma ripresi da ultimo a ottobre", ha dichiarato.