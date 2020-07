Il Papa è in città? Le coppie fanno meno sesso

(Fotogramma)

Gli italiani fanno meno sesso quando il Papa visita la loro città. Il senso di colpa per un eventuale aborto indurrebbe a non avere rapporti. E' il risultato di uno studio condotto da due economisti e pubblicato sull'edizione online del Times. L'analisi condotta dagli accademici fa riferimento a 129 visite ufficiali effettuate da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI tra il 1979 e il 2012. Secondo Egidio Farina, uno dei ricercatori della Queen’s University di Belfast, è stato evidenziato un calo compreso tra 10 e 20% degli aborti a partire dal terzo mese, dopo le visite papali, fino al 14esimo mese.

Farina, si legge sul Times, è rimasto "sorpreso genuinamente" dai risultati della ricerca firmata con Vikram Pathania. Al calo degli aborti, si legge, non fa da contraltare un aumento delle nascite. In sostanza, nel periodo preso in considerazione aumenta il ricorso ai contraccettivi o diminuiscono i rapporti sessuali.