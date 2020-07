Trump: "Soleimani era un figlio di put...."

(Afp)

Donald Trump torna sulla vicenda dell'uccisione di Qassem Soleimani e definisce il generale iraniano un "figlio di put....". Intervenendo ad un comizio a Milwaukee, nel Wisconsin, il presidente Usa ha detto che a causa di Soleimani ci sono molti giovani "uomini e donne che vanno in giro senza gambe e senza braccia", in riferimento alle azioni organizzate da Soleimani contro i militari Usa in Iraq. Soleimani, ha aggiunto Trump, "andava ucciso 20 anni fa".