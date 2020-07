Porto Venezia incontra direttore quotidiano Guangming daily

(Fotogramma)

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha ricevuto ieri una nutrita delegazione del quotidiano cinese Guangming Daily, guidata dal Direttore Zhang Zheng e composta dal caporedattore della redazione esteri Xiao Lianbing, dalla sua vice Tan Limin e dal corrispondente in Italia Chen Xiaochen. I vertici della prestigiosa testata hanno interloquito con Stefano Bonaldo, Responsabile della segreteria del presidente e del Segretario Generale, condividendo informazioni relative alla situazione e ai progetti del porto veneziano e hanno espresso il loro interesse a darne notizia ai loro vasto pubblico di lettori.

La delegazione di Guangming Daily, quotidiano che può contare su oltre 70 anni di storia e che è tra le principali testate cinesi, si trova in Italia per effettuare una serie di incontri a Milano Venezia Firenze e Roma finalizzati a stringere conoscenze e valutare opportunità di collaborazione con soggetti coinvolti dalla strategia globale della via della seta. Al termine del viaggio in Italia, le uniche altre destinazioni della delegazione in Europa e nel Mediterraneo saranno la Turchia e l’Egitto.