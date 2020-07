Russia, Mishustin è il nuovo premier

(Afp)

Come previsto, la Duma ha approvato a larga maggioranza la nomina di Mikhail Mishustin come primo ministro russo. Ex capo delle servizio fiscale federale, il nuovo capo di governo è considerato un tecnocrate. E nel suo primo discorso davanti ai deputati della camera bassa del parlamento ha detto di essere pronto a realizzare il programma illustrato dal presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di ieri sullo stato della nazione, che ha portato alle dimissioni del premier Dmitry Medvedev.

"Grazie alla nostra stabilità macroeconomica e al nostro surplus di bilancio, abbiamo fondi sufficienti per realizzare tutti gli obiettivi fissati dal presidente", ha detto Mishustin, secondo quanto riferisce l'agenzia stampa Tass. Quello di Putin, ha sottolineato, va considerato un programma di giustizia sociale basato sui valori tradizionali: "la nostra priorità sarà occuparsi dei bambini, la famiglia, far crescere la loro prosperità e qualità di vita".

Subito dopo il discorso di Putin, con il quale sono state annunciate future riforme costituzionali, il primo ministro Dmitry Medvedev, a capo del governo da otto anni, ha presentato le sue dimissioni e quelle dell'esecutivo da lui guidato. Il leader del Cremlino ha poco dopo annunciato la scelta dello sconosciuto Mishustin. Medvedev è rimasto il leader del partito Russia Unita che sostiene Putin e oggi alla Duma ha chiesto ai deputati di questa formazione di votare a favore del nuovo premier.