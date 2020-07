Usa-Cina, avviati negoziati 'Fase 2'

(AFP)

I negoziati sulla 'Fase 2' dell'accordo commerciale Usa-Cina sono già avviati. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano Mike Pence, a poche ore dall'intesa siglata tra Donald Trump e il vicepresidente cinese Liu He per mettere fine alla guerra sui dazi. "Abbiamo già iniziato i negoziati sulla 'Fase 2' dell'accordo" ha affermato Pence, in un'intervista a 'Fox Business Network', senza fornire ulteriori dettagli.