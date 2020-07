Terrorismo, Dipartimento Stato Usa: "Possibili attacchi in Italia"

(Fotogramma)

Il Dipartimento di Stato mette in guardia i viaggiatori Usa dal rischio di attacchi terroristici in Italia. Il 'travel advisory' diramato il 15 gennaio conferma il "livello 2" di allerta, con l'indicazione di "esercitare un'aumentata cautela in Italia a causa del terrorismo". Secondo il Dipartimento di Stato, "gruppi terroristici continuano a pianificare possibili attacchi in Italia".

Le autorità Usa mettono in guardia i viaggiatori dal fatto che "i terroristi possono attaccare con poco o alcun avvertimento, prendendo di mira i luoghi turistici, i trasporti, i mercati e i centri commerciali, le strutture del governo locale, gli hotel, i club, i ristoranti, i luoghi di culto, i parchi, i principali eventi sportici e culturali, le istituzioni scolastiche, gli aeroporti e altre aree pubbliche".

Per questo, il Dipartimento di Stato consiglia tra l'altro a chi intende recarsi in Italia di "fare attenzione alle zone circostanti quando andate nei luoghi turistici e nel luoghi pubblici affollati. Seguite le istruzioni delle autorità locali. Controllate i media locali per le notizie dell'ultim'ora e modificate i vostri piani in base alle nuove informazioni". Altre indicazioni riguardano l'impiego degli strumenti di assistenza ai viaggiatori Usa, disponibili anche sui canali social del Dipartimento di Stato. Il 'livello 2' è attualmente assegnato, tra gli altri Paesi europei, anche a Francia, Germania e Regno Unito. La scala degli 'alert' prevede quattro livelli, in cui il più alto è il livello 4, nel quale viene consigliato di "non viaggiare" nel Paese indicato.

Sul fronte dell'allarme terrorismo, in Italia "non ci sono novità di rilievo". Lo sottolineano all'Adnkronos fonti della nostra intelligence, dopo che il Dipartimento di Stato Usa ha aggiornato il 'travel advisory' per i viaggiatori che si recano in Italia, confermando il 'Livello 2' di allerta, con l'indicazione di "esercitare un'aumentata cautela in Italia a causa del terrorismo". "La scala del 'pericolo' va da 1 (meno alto, Paesi come il Canada) a 4 (rischio più alto, Paesi come Yemen e Sudan). L'Italia è inserita in un gruppo a bassa intensità", spiegano i nostri 007. "Periodicamente -spiegano ancora le fonti di intelligence all'Adnkronos - il sito del Dipartimento di Stato viene aggiornato nella sezione dedicata al personale statunitense che viaggia al di fuori del Paese. Si tratta, sostanzialmente, di una sezione analoga a quella denominata 'Viaggiare sicuri' del sito del nostro ministero degli Esteri". Il 'travel advisory' per i cittadini Usa viene aggiornato semestralmente o annualmente ed nell'ambito di questa revisione periodica, pubblicata dal Dipartimento di Stato il il 15 gennaio, che "il livello di pericolo riferito alla 'sicurezza' attribuito all'Italia è stato confermato al 2, già in atto fino ad oggi e risalente almeno a due anni fa".