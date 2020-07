"Consigliere Trump per Ue e Russia lascia dopo 3 mesi"

(Fotogramma /Ipa)

Andrew Peek, il responsabile per la Russia e l'Unione Europea del Consiglio di Sicurezza nazionale (Nsc) della Casa Bianca ha lasciato l'incarico dopo soli tre mesi. Lo riferiscono alcuni media Usa secondo i quali Peek sarebbe stato scortato fuori dalla Casa Bianca venerdì scorso. Non si conoscono le ragioni della decisione di Peek. Secondo alcuni media, sarebbe stato messo in congedo amministrativo in attesa di un'indagine di sicurezza. Peek avrebbe dovuto accompagnare il presidente Trump al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, la prossima settimana.