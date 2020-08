Usa, sparatoria in un bar: 2 morti e 15 feriti

(Afp)

Due persone sono rimaste uccise e 15 ferite in una sparatoria avvenuta nel parcheggio di fronte a un bar di Kansas City. Secondo le prime ricostruzioni le vittime sarebbero una donna e lo stesso uomo che ha aperto il fuoco contro le persone che erano in fila in attesa di entrare nel locale. Il capitano David Jackson, della polizia di Kansas City, ha detto che a fermare il killer è stata una guardia di sicurezza che è intervenuta aprendo il fuoco. La sparatoria è avvenuta alcune ore dopo la squadra locale di football, i Kansas City Chiefs, ha ottenuto un'importante vittoria, nello stadio della città del Missouri, battendo i Tennessee Titans.

Secondo i media locali, il bar aveva pubblicizzato su Facebook un evento per festeggiare la vittoria che ha aperto le porte del Super Bowl alla squadra. La polizia ha reso noto che tre dei feriti sono in condizioni gravi. "Dalle prime ricostruzioni vi era una fila di persone che aspettavano di entrare nel locale e il sospetto si è avvicinato e ha iniziato a sparare contro di loro - ha spiegato il capitano Jackson - non sappiamo se avesse come obiettivo una persona specifica, se vi è qualsiasi relazione o altri elementi in questa direzione". Al momento, la polizia sta cercando anche di determinare se vi sia stata una lite.

"I miei pensieri sono con le famiglie e gli amici delle persone che hanno perso la vita o sono state coinvolte nella sparatoria della notte scorsa" ha dichiarato il sindaco Quinton Lucas ringraziando la sicurezza per "aver impedito che la situazione fosse peggiore".