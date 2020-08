Trump: "Con me rilancio spettacolare economia Usa"

(Afp)

"L'economia americana ha avuto un rilancio davvero spettacolare da quando sono diventato presidente. Tre anni fa l'economia del mio Paese non era stata rilanciata come avrebbe dovuto". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump al Forum di Davos, che ha parlato di come in passato siano stati persi "moltissimi posti di lavoro", di come gli "stipendi non aumentassero", di una "classe media che si stava riducendo" e di "milioni di contribuenti" che "si sentivano traditi, abbandonati", che "stavano perdendo fiducia nel sistema". Secondo Trump oggi "l'America sta prosperando e vincendo di nuovo come mai fatto prima".

"Gli Stati Uniti stanno vivendo un nuovo boom economico. Abbiamo riguadagnato la nostra forza, riscoperto il nostro spirito. L'America sta prosperando e sta vincendo come non ha mai fatto prima", ha detto Trump, che ha rivendicato "risultati importanti" raggiunti con "un nuovo approccio, completamente nuovo". "La ritrovata prosperità americana è innegabile, senza precedenti e non ha pari nel mondo", ha aggiunto. Un boom economico avvenuto "malgrado" la Federal Reserve che "ha alzato i tassi troppo rapidamente e li ha tagliati troppo lentamente". "Il tempo dello scetticismo è finito", ha detto, riferendosi al ritorno degli investitori negli Stati Uniti.

"Stiamo cercando di creare un'economia più inclusiva", ha rivendicato poi il presidente americano, sottolineando che l'aumento di redditi e stipendi riguarda tutte le etnie. Trump ha parlato anche di disoccupazione fra i giovani più bassa, di disoccupazione fra le donne la più bassa dal 1953 e di crollo della disoccupazione fra i veterani. E ha rivendicato un aumento del tasso di scolarizzazione e alfabetizzazione. L'obiettivo, ha affermato, è "migliorare la vita quotidiana degli americani".

Trump ha poi rivendicato gli ottimi rapporti con il presidente cinese Xi Jinping dopo aver firmato la fase uno dell'accordo commerciale con la Cina. "Il nostro rapporto con la Cina è ottimo, mai stato migliore". Prima "le cose continuavano a peggiorare e nessuno sembrava fare nulla", con "la mia leadership", ha affermato, abbiamo ottenuto "cose mai fatte prima".