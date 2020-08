Addio all'ex Monty Python Terry Jones

(Afp)

Si è spento a 77 anni Terry Jones, ex star dei Monty Python, con i quali rivoluzionò la comicità televisiva e cinematografica in Gran Bretagna e non solo. A darne notizia è il suo agente. L'attore, scrittore e regista di origini gallesi è deceduto lunedì, dopo che quattro anni fa contrasse una rara forma di demenza senile denominata Ftd. "Abbiamo tutti perso un uomo gentile, divertente, affettuoso, creativo e veramente adorabile", ha affermato la famiglia in un comunicato ripreso dalla Bbc.

Michael Palin, suo compagno nei Monty Python, ha definito Jones come "uno dei più divertenti attori e scrittori della sua generazione". Anche l'ex Python John Cleese ha voluto ricordare l'amico e collega come "un uomo di grande talento e infinito entusiasmo". Innumerevoli, sui social media, i tributi in onore di Jones da parte di altri protagonisti della commedia britannica. Tra i tanti, quello di Stephen Fry, che ne ha ricordato "il meraviglioso talento, il cuore e la mente". Jones prese parte alle serie televisive 'Monty Python Flying Circus' e ai film del gruppo di comici, anche in veste di regista. Insieme a Terry Gilliam diresse 'The Holy Grail', del 1975, e in seguito da solo firmò 'Life of Brian', del 1979' e 'The meaning of life' del 1983.