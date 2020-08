Haftar minaccia attacchi, nuovo stop voli

(AFP)

E' stato di nuovo chiuso l'aeroporto 'Mitiga', l'unico in funzione nella capitale libica Tripoli, dopo le minacce delle forze del generale Khalifa Haftar di abbattere qualsiasi velivolo civile e militare. Anche mercoledì pomeriggio lo scalo era stato chiuso e poi riaperto a causa del lancio di sei razzi Grad da parte dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna).

Come riporta 'Arab News', le autorità dell'aeroporto hanno annunciato la sospensione del traffico aereo "fino a nuova comunicazione". In precedenza il portavoce dell'Lna, Ahmad al-Mismari, aveva dichiarato che "qualsiasi velivolo militare o civile, a prescindere dalla sua affiliazione, in volo sulla Capitale sarà distrutto". Secondo il portavoce, il governo di accordo nazionale del premier Fayez al-Serraj sta usando l'aeroporto per scopi militari, in particolare per il dispiegamento a Tripoli di truppe inviate dalla Turchia.