Sparatoria a Seattle, un morto e 7 feriti

(AFP)

Almeno una persona è morta e altre sette, tra cui un bambino di nove anni, sono rimaste ferite in una sparatoria scoppiata vicino a una zona turistica nel centro di Seattle, poco lontano da Pike Place Market. La vittima è una donna sui 40 anni.

Il capo della polizia della città, Carmen Best, ha spiegato ai giornalisti che sono diversi i sospetti ricercati dalle autorità: "Non è stato un incidente casuale, sono molte le persone coinvolte". Si è trattato della terza sparatoria avvenuta nell'area in meno di due giorni ed è l'ultimo di una serie di incidenti provocati da armi da fuoco, diventati sempre più frequenti negli Stati Uniti.