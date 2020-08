Virus Cina, Huawei rinvia conferenza

(Afp)

Huawei ha annunciato il rinvio di una grande conferenza per sviluppatori in programma a febbraio a causa dell'emergenza coronavirus a Wuhan. La HDC.Cloud Huawei Developer Conference 2020 era in programma per l'11 e il 12 febbraio a Shenzhen.

"Attribuiamo grande importanza alla salute ed incolumità di tutti gli ospiti che partecipano alla Huawei Developer Conference 2020 (Cloud). Pertanto, sulla base dell'attuale situazione relativa alla prevenzione e al controllo del coronavirus, la Huawei Developer Conference 2020 (Cloud), originariamente prevista per l'11-12 febbraio a Shenzhen sarà rinviata al 27-28 marzo. Sarà seguita live via webcast", si legge sul sito dell'evento.