Brexit, Commissione e Consiglio Ue firmano accordo

(Foto Afp)

I presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel, hanno firmato l'accordo sulla Brexit per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea (Ue). Lo ha scritto su Twitter la stessa Ursula von der Leyen, affermando che ''il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ed io abbiamo firmato l'Accordo per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, aprendo la strada per la sua ratifica da parte del Parlamento europeo''.