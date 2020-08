Houston, forte esplosione in una fabbrica

(Foto Afp)

Una potente esplosione è avvenuta in una fabbrica di Houston ed ha danneggiato diverse case ed edifici che si trovano nelle vicinanze. Secondo una tv locale texana, l'esplosione - avvenuta alle 4.30 del mattino - è stata originata da un tank di gas propilene, altamente infiammabile.

I vigili del fuoco locali parlano di una persona ricoverata, ma ancora non si ha un bilancio preciso degli eventuali feriti.

"Per favore evitate l'area dell'esplosione e non lasciatevi vincere dalla curiosità". Così il capo della polizia di Houston, Art Acevado, in un tweet. "Nessun ordine di evacuazione è stato emesso fino a ora", hanno fatto sapere ancora i vigili del fuoco.