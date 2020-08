Terremoto Turchia, nuova scossa e sale bilancio vittime

(AFP)

Continua a salire il bilancio delle vittime del potente sisma nell'est della Turchia, magnitudo 6.8. Sono 22 le persone che hanno perso la vita, come reso noto dal ministro degli Interni, Suleyman Soylu, mentre il numero dei feriti è salito ad almeno 1.243. Lo rendono noto i media ufficiali turchi. L'Afad, l'agenzia turca analoga alla protezione civile, ha precisato che la maggior parte dei feriti (843) si registra nella provincia di Elazig e nella vicina provincia di Malatya (226).

Il sisma ha fatto inoltre 43 feriti nella provincia di Diyarbakir, 25 in quella di Adiyaman, sei nella provincia di Batman, 37 in quella di Kahramanmaras e 63 in quella di Sanliurfa. Secondo i dati ufficiali, il terremoto ha completamente distrutto almeno 30 edifici, mentre altri 81 sono stati gravemente danneggiati. E la terra trema ancora. Una scossa di magnitudo 5.1 ha colpito la Turchia orientale all'indomani del primo sisma di magnitudo 6.8.

Il presidente Recept Tayyip Erdogan ha detto che verranno adottate tutte le misure per portare soccorso alle popolazioni colpite. "Abbiamo dovuto sopportare molti terremoti, ma il nostro Paese è forte e con pazienza li ha superati", ha detto Erdogan, che si è recato in visita nelle zone terremotate nella provincia di Elazig e ha partecipato ai funerali di due vittime. "Nei distretti colpiti dal sisma non lasceremo nessuno senza un rifugio", ha assicurato il leader turco che, nelle dichiarazioni rilanciate dai media locali, ha promesso lavori rapidi per il ripristino delle infrastrutture.