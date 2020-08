Virus Cina, dossier GB: "Cadaveri si spostano così"

(Foto IPA/Fotogramma)

"I cadaveri devono essere posti in sacchi sigillati, perché il virus può fuoriuscire dai polmoni". Sono le indicazioni fornite da Public Health England, l'agenzia del servizio sanitario nazionale del Regno Unito, su come gestire i cadaveri nel caso in cui ci fossero vittime causate dal coronavirus, l'epidemia che ha già contagiato oltre 2.000 persone in tutto il mondo facendo 56 morti in Cina.

Secondo quanto rivelato dal Sunday Times, che ha visionato in esclusiva il documento, il Public Health England avrebbe predisposto un dossier per mettere in guardia il personale sulla diffusione del virus e fornire una serie di indicazioni pratiche. "L'atto di spostare un paziente morto da poco su una barella per trasportarlo all'obitorio potrebbe essere sufficiente a sprigionare piccole quantità di aria dai polmoni e quindi configurare un rischio di lieve entità", è scritto nel dossier del servizio sanitario, stando a quanto riporta il Sunday Times. "Per il trasferimento del corpo -avvertono ancora le autorità- andrebbe usato un sacco e coloro che lo maneggiano dovrebbero utilizzare divise di protezione individuale". I medici che incontrano persone potenzialmente infette dovrebbero indossare "maschere a pieno facciale", mentre i medici generici dovrebbero evitare il contatto con i pazienti e metterli in quarantena immediata.

Nel Regno Unito, il numero dei pazienti testati per il coronavirus è salito a 52: tutti gli esami finora eseguiti hanno dato esito negativo. I timori in Gran Bretagna sono legati anche alle notizie provenienti dalla vicina Francia, dove sono stati confermati tre casi di persone contagiate dal coronavirus. Ieri il ministero degli Esteri ha predisposto un volo per i circa 200 cittadini e diplomatici britannici che si trovano a Wuhan. Intanto i funzionari del servizio sanitario stanno rintracciando le circa 2.000 persone che hanno recentemente volato nel Regno Unito dalla città cinese.