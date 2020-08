Afghanistan, talebani: "Aereo caduto apparteneva alla Cia"

Un aereo passeggeri è precipitato nell'est dell'Afghanistan. L'incidente è avvenuto nella zona di Sado Khelo, nel distretto di Deh Yak, nella provincia orientale di Ghazni. Secondo un portavoce della provincia citato dai media locali, l'aereo è precipitato ed ha poi preso fuoco a causa di problemi tecnici. Inizialmente, riporta la Bbc, è stato riferito che l'aereo appartenesse alla Ariana Airlines, che ha però negato di essere la compagnia che operava il volo. Non ci sono ancora dettagli riguardo le vittime.

Ma secondo quanto ha dichiarato su Twitter il portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid, l'aereo era un "velivolo dell'intelligence nemica". Nello schianto sono morti "tutti i membri dell'equipaggio e dirigenti della Cia. Relitti e cadaveri si trovano sul luogo dell'incidente", ha aggiunto il portavoce.

In queste ore su diversi media internazionali circola la notizia secondo cui i Talebani avrebbero abbattuto l'aereo dell'Air Force statunitense nella provincia di Ghazni, citando come fonte una dichiarazione dello stesso Zabihullah Mujahid. L'account Twitter del portavoce, tuttavia, evidenzia in inglese che l'aereo si è schiantato e non precisa che è stato abbattuto. Secondo quanto Aki-Adnkronos International apprende da fonti di intelligence, al momento non è ancora stata accertata la causa dell'incidente né si hanno notizie sulle sorti delle persone a bordo.