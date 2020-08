Morte Kobe Bryant, la notizia su prime pagine di tutto il mondo

(Foto Afp)

Da L'Equipe a Marca passando per As e Abola. La tragica e improvvisa morte della star del basket Kobe Bryant è immortalata sulle prime pagine di molti giornali di tutto il mondo. 'L'étoile Bryant' titola L'Equipe mentre il Mundo deportivo scrive 'Eterno Kobe'. 'Kobe es eterno' è il titolo di As, mentre Marca scrive 'Dolor y gloria'.

Ma non sono solo i giornali sportivi ad aver messo in prima pagina oggi la notizia. Anche l'Indipendent, Il Wall Street Journal, El Paìs hanno dato risalto all'incidente in cui è morto uno dei più forti e famosi giocatori di basket NBA della storia.