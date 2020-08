Brexit, Europarlamento approva uscita Londra da Ue

(Afp)

Il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza poco fa, nella miniplenaria a Bruxelles, l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Ue. La proposta di Guy Verhofstadt, favorevole ad approvare l'accordo, è passata con 621 voti favorevoli, 49 contrari e 13 astenuti, con 683 voti validi. Gli eurodeputati, dopo aver votato, si sono alzati in piedi e hanno cantato in coro l''Auld Lang Syne', noto in Italia come 'Valzer delle Candele', un canto scozzese che si intona tradizionalmente, nei Paesi di lingua inglese, in occasione degli addii (si canta anche alla mezzanotte del 31 dicembre per salutare l'anno che se ne va). E' anche un canto di fratellanza ("For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet, for auld lang syne", è il ritornello, dove 'for auld lang syne' sta all'incirca per 'in onore dei vecchi tempi').

"Lasciate l'Ue - ha detto il presidente del Parlamento David Sassoli, rivolto ai colleghi britannici - ma continuerete a far parte dell'Europa. Per questo a tutti i colleghi dico 'arrivederci'. Voglio salutarvi con le parole di Jo Cox, deputata britannica uccisa in campagna elettorale: 'Abbiamo molto più in comune di quanto ci divide'".

Nei negoziati con il Regno Unito "continueremo nell'anno che viene con lo stesso spirito, difendendo fermamente gli interessi dell'Ue e dei suoi Stati membri per la futura relazione", ha detto il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier. Il Regno Unito "resta un partner vicino per l'economia e un Paese amico. Dobbiamo creare un nuovo quadro giuridico per questa amicizia". Il nostro "secondo compito è mettere in opera questo accordo, in tutti i suoi aspetti. Penso ai diritti dei cittadini e in particolare alla situazione in Irlanda", ha concluso Barnier.