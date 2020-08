Virus Cina, ecco le compagnie aeree che sospendono i voli

(Afp)

La British Airways, la compagnia aerea tedesca Lufhansa, quella francese Air France e l'olandese Klm hanno sospeso tutti i voli diretti per la Cina continentale in conseguenza della diffusione del nuovo coronavirus. La compagnia aerea britannica ha anche sospeso le prenotazioni sul suo sito fino a marzo a seguito delle disposizioni del Foreign Office, che ha messo in guardia esortando a limitarsi "ai soli viaggi essenziali".

Lufthansa ha precisato che la sua decisione riguarda anche le altre compagnie del suo gruppo, Swiss International Air Lines e Austrian Airlines, e resterà in vigore fino al 9 febbraio.

Air France ha annunciato anche la riduzione dei collegamenti con Pechino e Shanghai.

La compagnia olandese ha fatto sapere che, a partire da venerdì, saranno sospesi i voli diretti per le città di Chengdu e Hangzhou, mentre saranno ridotti da 11 a 7 i voli per Shanghai, mentre quelli per Pechino non saranno toccati. Queste misure resteranno in vigore fino al 29 febbraio.