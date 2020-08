Virus Cina, Air France sospende voli fino al 9 febbraio

(Afp)

Anche Air France sospende tutti i voli da e per la Cina a causa dell'emergenza coronavirus. La compagnia francese in una nota annuncia di "aver deciso di sospendere da oggi tutti i voli regolari a destinazione e in provenienza dalla Cina continentale fino al 9 febbraio". Air France assicurerà "voli speciali da e verso Shanghai e Pechino con equipaggi volontari dal 30 gennaio in modo da assicurare il ritorno dei suoi clienti e dipendenti".