Virus, mascherine esaurite: si 'indossano' bottiglie

(Afp)

Niente più mascherine per difendersi dal coronavirus, a Hong Kong si indossano bottiglie di plastica. Una foto dell'Afp documenta la precauzione adottata da una cittadina di Hong Kong. La carenza di mascherine protettive, evidentemente, spinge ad utilizzare metodi alternativi per evitare l'eventuale contagio. In questo caso, si tratta di una grande bottiglia di plastica che è stata tagliata e usata come casco.