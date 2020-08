Virus, primo bimbo contagiato in Germania

(Afp)

Un bambino in Baviera, nel distretto di Traunstein, è risultato infettato dal coronavirus di Wuhan. Si tratta del figlio di una delle persone precedentemente contagiate. Lo ha annunciato il ministero della Salute bavarese a Monaco. E' la prima volta in Germania che un membro della famiglia di una persona infetta si ammala.

Almeno altri cinque membri della famiglia presentano sintomi influenzali, come riporta il quotidiano tedesco Bild, e per questo sono stati trasferiti in ospedale e sottoposti ai test del caso. Ma i risultati devono ancora essere resi noti.

Salgono così a sei i casi confermati. In precedenza un altro dipendente del concessionario automobilistico Webasto, con sede a Starnberg, era risultato positivo al test. Le autorità sanitarie locali cercano eventuali casi sospetti tra le persone che hanno avuto maggiori contatti. Sono state individuate circa 110 persone, da sottoporre a test.