Brexit, dalla Scozia una lettera d'amore all'Ue

(Facebook /The Scottish Government)

"Hey Europa, anche stasera il nostro messaggio resta quello di sempre, per te la Scozia è aperta". Una storia d'amore che finisce - almeno per ora - ma che continuerà per sempre nel cuore di chi l'ha vissuta. E' Brexit anche e suo malgrado per Edimburgo che su Facebook, attraverso l'account ufficiale del governo, ha voluto inviare la sua video-lettera d'addio all'Ue. Una commovente missiva, sigillata dall'hashtag #ScotlandisOpen. "Hey Europa - recita l'attore dalla spiaggia di un paesaggio mozzafiato - la Scozia ha un messaggio per te dalla nostra gente, dalle nostre università e aziende, dal profondo del nostro cuore: il nostro splendido Paese per te è aperto. Le nostre braccia sono aperte, le nostre menti sono aperte. E, sì, a volte anche le nostre nuvole si aprono - scherza mentre si sente un tuono -. Ma non lasciarti scoraggiare, Europa, continuiamo la nostra storia d'amore. La Scozia è aperta, la Scozia - conclude - è ora". E al messaggio social di governo si aggiunge quello personale del Primo ministro Nicola Sturgeon, che su Twitter promette: "La Scozia tornerà nel cuore dell'Europa come Paese indipendente"