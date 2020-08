Brexit, 'gentlemen' contro artista di strada e giornalista italiano interviene /Video

Qualche sostenitore della Brexit se la prende con un artista di strada, il giornalista italiano interviene. Su Twitter, un video realizzato ieri documenta l'episodio avvenuto a Parliament Square. Alcuni cittadini favorevoli alla Brexit si sono accaniti contro un artista di strada, costretto ad allontanarsi dall'area. Nella zona è presente Federico Gatti, giornalista di Mediaset, che non rimane in silenzio e si fa avanti: "It's not fine, it's not fine'' ("Non va bene, non va bene"), dice Gatti. "Da dove vieni?'', replica una delle persone presenti. "E' importante da dove vengo?'', ribatte il giornalista, che prova invano a intavolare un dialogo civile. Per risposta, ottiene un coro "Bye Bye EU...".