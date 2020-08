Virus, Dalai Lama: "Preoccupato, prego per i cinesi"

(FOTOGRAMMA)

"Il Dalai Lama è preoccupato e sta pregando e ha chiesto a tutti i buddisti di pregare per la Cina e per tutti coloro che sono stati contagiati dal virus". Lo ha riferito all'Adnkronos Tseten Samdup, portavoce del Dalai Lama, ricordando che nei giorni scorsi il leader spirituale tibetano ha postato un video su Facebook dalla sua residenza a Dharamsala, in India, nel quale appunto ha chiesto a tutti di pregare perché la situazione possa tornare sotto controllo. Il Dalai Lama ha chiesto anche di recitare un mantra di protezione per coloro che non sono stati contagiati.