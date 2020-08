Virus, Kim offre aiuto a Xi

(Xinhua)

Kim Jong-un offre aiuto a Xi Jinping: secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, in una lettera fatta pervenire oggi, il leader nordcoreano ha espresso la propria vicinanza al presidente cinese di fronte al dilagare del nuovo coronavirus in Cina, ed ha offerto il proprio aiuto. Dicendosi "fermamente convinto" del fatto che "grazie alla saggia leadership di Xi" il Paese "vincerà infine la battaglia contro l'epidemia", Kim saluta il personale medico che opera in prima linea, esprime sincere condoglianze nei riguardi delle famiglie colpite e offre sostegno e aiuto alla parte cinese. Kim conclude chiedendo a Xi di prendersi cura della propria persona e augurando pace e felicità a tutto il popolo cinese. Xi ha replicato esprimendo sincero apprezzamento per le condoglianze e l'offerta di appoggio ricevuta.