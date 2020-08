Belgio, una donna aggredisce con un coltello due persone

Foto AFP

La polizia ha sparato contro una donna che in precedenza aveva aggredito due persone a colpi di coltello. E' accaduto a Gand, in Belgio. La donna, riferisce la stampa locale, è stata raggiunta da un proiettile a una mano. Secondo la stampa locale, le vittime, trasferite in ospedale, non sono in pericolo di vita. Una di loro sarebbe stata colpita allo stomaco.