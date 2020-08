Virus, centinaia di pazienti dimessi in Cina

(Afp)

La situazione del coronavirus muta di continuo e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) snocciola i numeri ufficiali nel suo consueto report: sono 14.557 i casi confermati (2.604 nuovi, relativi cioè alle ultime 24 ore), con 305 morti (304 in Cina e una nelle Filippine, il primo decesso al di fuori del Paese dove ha avuto origine l'epidemia).

Per quanto riguarda la Cina, sono 14.411 i casi confermati (2.590 nuovi), di cui 2.110 gravi (315 nuovi) e appunto 304 morti (45 nuove). Al di fuori della Cina si registrano in tutto 146 casi confermati (14 nuovi) in 23 Paesi, con una morte. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati casi di coronavirus in nuovi Paesi.

Secondo quanto hanno annunciato oggi le autorità sanitarie cinesi, sono 328 i pazienti infettati che, alla giornata di ieri, sono guariti e dimessi dagli ospedali cinesi. Solamente ieri sono state 85 le persone che hanno lasciato le corsie perché nuovamente in salute, 49 solo nella provincia di Hubei, epicentro del contagio. La National Health Commission, riportano alcuni media cinesi, ha confermato che le morti sono state 304, , con 14.380 casi confermati in 31 province. .

Le autorità cinesi hanno intanto annunciato nuove misure per isolare Wenzhou, città di 9 milioni di abitanti sulla costa orientale della Cina. Si tratta del primo caso di quarantena imposto al di fuori della provincia dello Hubei, epicentro del coronavirus. Le misure comprendono la chiusura delle strade e limitazioni agli spostamenti dei residenti. Alle famiglie sarà consentito fare uscire ogni due giorni una persona per acquistare beni di prima necessità, ogni altro spostamento sarà consentito solamente per recarsi negli ospedali per ricevere cure.

GERMANIA - Il ministro tedesco della Salute, Jens Spahn, ha annunciato che in germania sono stati riscontrati altri due casi di infezione da coronavirus, portando il totale nel Paese a 10. I due pazienti sono arrivati a Francoforte con un volo militare giunto sabato da Wuhan. Entrambi sono stati ricoverati e sono in buone condizioni.

HONG KONG - Le autorità di Hong Kong hanno confermato un nuovo caso di contagio da coronavirus, portando a 15 il totale nella ex colonia britannica. Il nuovo paziente è una donna di 72 anni, madre di un'altra persona risultata positiva al virus. La donna è stata messa in quarantena ed è in condizioni stabili.