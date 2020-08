Virus, Oms: "Nessun contagio in nuovi Paesi"

(Afp)

Non sono stati registrati casi di coronavirus in nuovi Paesi nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo consueto report sul 2019-nCov.

La situazione muta di continuo e l'Oms snocciola i numeri ufficiali nel suo consueto report: sono 14.557 i casi confermati (2.604 nuovi, relativi cioè alle ultime 24 ore), con 305 morti (304 in Cina e una nelle Filippine, il primo decesso al di fuori del Paese dove ha avuto origine l'epidemia).

Per quanto riguarda la Cina, sono 14.411 i casi confermati (2.590 nuovi), di cui 2.110 gravi (315 nuovi) e appunto 304 morti (45 nuove). Al di fuori della Cina si registrano in tutto 146 casi confermati (14 nuovi) in 23 Paesi, con una morte.