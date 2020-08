Virus, "possibile trasmissione attraverso apparato digerente"

(Afp)

Il nuovo coronavirus cinese potrebbe trasmettersi da persona a persona attraverso il sistema digerente. Lo affermano gli esperti dell'ospedale Renminbi dell'università di Wuhan e dell'Istituto di virologia di Wuhan dell'Accademia cinese delle scienze, citati dall'agenzia di stato Xinhua. Molti dei pazienti affetti da coronavirus, riferisce l'agenzia, soffrono solamente di diarrea, invece dei classici sintomi virali, come la febbre. I sintomi della diarrea possono rendere più probabile la trasmissione dalle feci per via orale, soprattutto se accompagnati da inadeguate norme o strutture sanitarie, come le latrine pubbliche, comuni in molte parti della Cina.