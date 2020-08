Boeing con ruota ko, atterraggio d'emergenza a Madrid

(Afp)

Atterraggio d'emergenza riuscito per il Boeing 767-300 della compagnia Air Canada, che ha toccato terra all'aeroporto Barajas di Madrid, completando la manovra nonostante un guasto ad una ruota. Il Boeing era decollato nel primo pomeriggio dallo scalo madrileno. Al problema alla ruota, si legge su El Pais, si era aggiunta anche un'anomalia ad uno dei motori. L'aereo ha sorvolato Madrid per circa 5 ore per scaricare carburante e effettuare la manovra di atterraggio.