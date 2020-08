Brexit, volantino choc:"Parlate inglese o tornate a casa"

(Afp)

"Qui si parlerà solo inglese o tornatevene a casa vostra". E' il messaggio choc riportato su un volantino, intitolato 'Happy Brexit day', che sarebbe stato appeso su un condominio popolare di Norwich in Inghilterra. A darne notizia è l'Independent. Lo scatto è diventato virale su Twitter. "Non tollereremo chi parla altre lingue nel palazzo. Se non sai l'inglese tornatene a casa tua, nel tuo Paese" scrivono sul volantino. "Parole intollerabili" hanno commentato dal consiglio comunale della città a nord-est di Londra, aggiungendo che la polizia sta indagando su quanto accaduto.