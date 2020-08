Virus, in Austria paziente fugge da reparto isolamento

(Afp)

Grande agitazione la scorsa notte a Salisburgo, per una paziente di 31 anni fuggita dal reparto isolamento dell'Uniklinikum nella città austriaca dopo essere stata ricoverata per sospetto contagio da coronavirus. La donna si è allontanata dalla sua stanza alle 3 del mattino, facendo scattare l'allarme. La polizia si è subito attivata: agenti muniti delle tute protettive si sono mossi in direzione dei vari indirizzi riconducibili alla donna, poi rintracciata in uno di questi. La paziente è stata quindi convinta a rientrare nel reparto isolamento dell'ospedale, dove sono in corso gli accertamenti per verificare se abbia effettivamente contratto il nuovo virus di Wuhan. Sono in corso anche le operazioni necessarie a rintracciare tutte le persone con cui è entrata in contatto. Lo riferiscono i media austriaci.