Virus, Di Maio: "Facciamo il possibile per tutelare il nostro Paese"

(Fotogramma)

"Stiamo facendo tutto il possibile per supportare i nostri cittadini e, al contempo, tutelare il nostro Paese dall'epidemia". Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito dell'epidemia di coronavirus in Cina.

"Continuiamo a lavorare senza sosta per permettere ai nostri connazionali che si trovano in Cina di rientrare in Italia, dove saranno sottoposti a un preciso protocollo sanitario stabilito dalle autorità nazionali".

"Domani mattina a Pratica di Mare - ha ricordato - arriveranno infatti altri 9 italiani, tra cui un minore. L'Unità di Crisi della Farnesina è al lavoro h24".

"Voglio dirlo chiaramente: questo non è e non deve essere il momento delle polemiche o delle strumentalizzazioni. È doveroso agire in maniera compatta, con serietà e professionalità, pensando solo ed esclusivamente al bene dei nostri cittadini".