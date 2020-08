Caucus dem in Iowa, Buttigieg batte Sanders

(Afp)

Pete Buttigieg, con 14 delegati, ha vinto il caucus dell'Iowa, segnato da una lunga scia di polemiche per i problemi tecnici nel voto. Secondo i dati diffusi dal Partito Democratico, l'ex sindaco di South Bend ha superato di due delegati il senatore Bernie Sanders. Terza, con otto delegati, si è classificata Elizabeth Warren, mentre l'ex vice presidente Joe Biden, da molti considerato il favorito delle primarie dem, ha conquistato sei delegati.

Le primarie per la nomination democratica, processo che andrà avanti fino a giugno, vedono in lizza ancora 11 candidati. Per conquistare la nomination e sfidare il presidente Donald Trump alle elezioni di novembre è necessario conquistare almeno 3.979 delegati. Martedì sarà la volta del voto nel New Hampshire.